Guarda municipal de Alegrete participa de Congresso Nacional em Natal

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O 30º Congresso Nacional das Guardas Municipais, está sendo realizado em Natal, se estende até sexta-feira (15).

Evento se encerra nesta sexta, com definição do próximo anfitrião. Foto: Ney Douglas

A cidade de Alegrete está representada pelo guarda municipal Antônio Carlos Monteiro. Durante três dias o servidor irá adquirir conhecimentos sobre as atuais diretrizes da categoria.

Alegretense está em participando do congresso com recursos próprios.

O evento reúne autoridades, sociedade civil e Guardas Municipais de diversas graduações e de vários Estados, em torno de temas no contexto do aperfeiçoamento e de novas tecnologias na Segurança Pública.

Uso de armas foi um dos temas amplamente debatidos

O encontro, este ano, é realizado no Centro Municipal de Referência em Educação (Cemure). Devido à pandemia, o evento não acontecia há dois anos, tendo o último sido realizado no ano de 2019 na cidade de Niterói-RJ.

Monteiro destaca que diversos assuntos de relevância para a segurança pública estão sendo abordados por renomados palestrantes.

Troca de conhecimento, foi um dos pontos alto, destaca Monteiro.

Ao final do evento, uma carta será produzida com base no que foi debatido durante os três dias e apresentada a autoridades de todo o país, inclusive ao Presidente da República. O Estatuto Geral das Guardas Municipais, Lei 13.022/14, teve sua minuta produzida durante o terceiro congresso, por exemplo.

O Comandante Braga, presidente do Conselho Nacional de Guardas Municipais, que coordena as equipes de organização, falou sobre a importância do encontro.

“É um evento de integração e de troca de experiências entre Guardas Municipais de todo o Brasil. Ele é de extrema importância para cidade de Natal pois reúne mais de novecentas pessoas em torno de palestras, discussões e de equipamentos e novas tecnologias para que as Guardas Municipais possam aperfeiçoar a segurança pública em seus respectivos municípios”, disse.

“São muitos pontos importantes. Abordamos sobre a guarda municipal trabalhar armada. Outra luta é em relação a aposentadoria especial dos guardas municipais”, comentou o alegretense que estava a caminho do congresso, para mais uma tarde de trabalho, quando atendeu a reportagem do PAT.

Monteiro frisou a importância da troca de informações e o conhecimento

“É muito importante a troca de informações de como as outras Guardas trabalham em seus municípios”, observou o servidor municipal, que foi liberado do serviço e está participando do congresso, por conta própria.

Monteiro atendeu a reportagem a caminho de mais uma tarde de atividades no congresso.

“Aqui em Natal, o prefeito investe muito na Guarda Municipal e vai construir um centro de formação, onde o guarda faz o concurso e depois vai para o centro de formação para uma preparação, só depois sairá às ruas”, argumentou Monteiro.

Fotos: Antônio Monteiro