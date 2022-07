Vítimas de violência doméstica podem registrar denúncia pela internet

Share on Email

Uma forma rápida, simples e segura de denunciar os crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher é registrar a ocorrência pela internet.

A delegaciaonline.rs.gov.br é uma plataforma digital criada pela Polícia Civil do RS onde as vítimas podem relatar as agressões sofridas sem ter que ir até a delegacia e que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência. Os registros on-line podem ser feitos aqui.

A Juíza-Corregedora Gioconda Fianco Pitt, que coordena a Coordenadoria Estadual das Mulheres em Situação de Violência Doméstica, destaca que a ferramenta é uma importante aliada, em tempos de pandemia.

“O serviço está facilitando o acesso à vítima que busca a justiça, bem como romper com o ciclo de violência que, infelizmente, se intensificou nesse semestre de 2022, já que as relações familiares tornaram-se mais acirradas”, afirma.

“É um serviço que confere uma maior praticidade na obtenção de medidas protetivas de urgência que serão encaminhadas de forma célere ao Poder Judiciário. Certamente é uma inovação e serviço essencial que deve perdurar e tem se mostrado eficiente no enfrentamento à violência doméstica”, avalia a magistrada.

A Polícia Civil também criou a Cartilha Delegacia Online, através da qual orienta as mulheres a efetuarem o registro.