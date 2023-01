Menino de dois anos cobra leitura dos pais antes de dormir

E quem gosta e pratica este hábito tende a passar aos filhos. E os pequenos que têm este exemplo, em casa, gostam e chegam a pedir aos pais para lerem historinhas.

Este hábito é repetido todas as noites por volta das 21h na casa do Engenheiro Agrônomo, Ícaro Olivera e a nutricioniosta Aline Ribeiro. O pequeno Gabriel, não dorme sem pedir aos pais para lerem para ele. Esse precoce hábito iniciou antes dos dois anos de idade.

As vezes estamos bem cansados, mas nunca deixamos de ler para ele, explicar a história fazendo com que ele interaja conosco, observa o pai. Sabemos o quanto isso faz diferença no aprendizado dele, porque me criei lendo e busco sempre estar com um livro e melhorar meu vocabulário.

A luz é bem reduzida para que depois da leitura ele comece a dormir.

Você sabia que ler para os filhos traz uma série de benefícios para o crescimento e o desenvolvimento? Além de tudo, esse momento fortalece e reforça os laços afetivos, estimulando a conexão emocional. Isso porque os pais acabam demonstrando interesse na criança ao dedicar um tempo exclusivo a ela.

A experiência de proximidade ainda ajuda no desenvolvimento cognitivo e socioambiental, uma vez que se cria uma atmosfera de união, amor e empatia. Ao compartilhar esses sentimentos com o pequeno, você também o ajuda a enxergar a importância de lidar com as emoções das outras pessoas, conhecer outros mundos, por meio das inúmeras histórias que os livros nos legam.

Com informações Escolainteligente