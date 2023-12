Família de pescador devota respeito e amor pela natureza que circunda o Rio Ibirapuitã

O Rio Ibirapuitã, cenário de muitas histórias e lendas, ganha vida por meio dos olhos e experiência do pescador Pedro Oliveira, um apaixonado navegante de 34 anos. Conhecido como um dos poucos que desbravam as águas do rio como a palma de sua mão, Pedro é um exemplo de amor pela natureza e respeito pelas águas que o envolvem.

Desde tenra idade, Pedro encontrou nos encantos do Rio Ibirapuitã um companheiro inseparável. Hoje, acompanhado por sua família, o pescador vive experiências únicas, desvendando os segredos do rio que se estende por paisagens deslumbrantes e desafios imprevisíveis.

A história de Pedro Oliveira transcende as águas, permeando a tradição familiar. Seu filho, Messias, com apenas dois anos, já compartilha o gosto pela aventura. Já Lorenzo de cinco anos, é a personificação do espírito aventureiro da família Oliveira. Desde seus dois anos, passava desbravando o Ibirapuitã por baixo da icônica Ponte Borges de Medeiros, deixando sua marca nas margens do rio.

Pedro fala com orgulho sobre a tradição de sua família: “Somos navegadores de nascença. Minha esposa, Gabriela, meus filhos e eu compartilhamos um amor profundo pelo Ibirapuitã. É algo que passa de geração para geração.”

As aventuras dos pequenos ao lado do pai são marcadas pelo aprendizado, respeito e, acima de tudo, pela prudência. Pedro destaca a importância de conhecer as águas do rio, compreender seus desafios e, acima de tudo, respeitar a natureza.

“O Ibirapuitã é lindo, mas também pode ser traiçoeiro. Sempre enfatizo a prudência. É essencial conhecer as águas, entender suas correntezas e estar preparado para qualquer situação. Usamos coletes salva-vidas e seguimos todas as precauções necessárias. Afinal, queremos que as futuras gerações desfrutem do rio da mesma maneira que nós fazemos hoje”, destaca o pescador.

Do lado positivo do Rio Ibirapuitã, emerge uma história de paixão, respeito e consciência ambiental.