Atestado médico adia oitiva de testemunhas no caso Bocão

O trabalho de oitivas foi reagendado e será no próximo dia 26. O procedimento agora de acordo com a comissão que trata desse assunto é de que as testemunhas serão ouvidas com ou sem a presença do vereador, conforme determina a Lei.

-Como ele não constitui um representante legal, a Câmara vai nomear um advogado da ativa para ele, disse o presidente da Comissão, vereador Cleo Trindade. E vamos ouvir as testemunhas com ou sem ele, atesta. Esse procedimento segue o rito do processo, visto que a comissão tem prazo para entregar o relatório final, também em função do recesso do meio do ano nas atividades do Poder Legislativo que inicia dia 10 de julho e vai até 1 de agosto.