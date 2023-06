Processo de inscrições para Cursos Técnicos e EJA é prorrogado

A Secretaria da Educação (Seduc) prorrogou, até 2 de julho, as inscrições para as vagas de Cursos Técnicos, aproveitamento de estudos de curso normal e realização de pré-matrículas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), nas etapas dos ensinos Fundamental e Médio. São cerca de 11 mil vagas para aulas que começam no segundo semestre do ano escolar.

As inscrições devem ser realizadas pelo site da Seduc. Para acessar, basta clicar na aba Serviços e entrar no ícone Chamada Pública Escolar. Depois, é preciso escolhera opção Ficha de pré-matrícula ou de inscrição.

Após o período de inscrições, entre 8 e 11 de Julho, ocorre o sorteio ou a prova, conforme o edital da escola estadual pretendida pelo estudante. Em 23 de Julho, ocorre a divulgação dos resultados, quando o aluno receberá, pelo e-mail cadastrado, todas as informações. De 24 a 28 de julho ocorre a confirmação da matrícula de forma presencial nas instituições de ensino. Por último, no dia 1º de Agosto, começam as aulas do segundo período.

Cronograma Completo: