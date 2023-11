Caso Priscila: defesa de Emerson Leonardi questiona a falta de elementos para a delação premiada

Share on Email

Entre os envolvidos, Emerson Leonardi, um dos indiciados, está no centro das atenções após uma denúncia feita pelo Ministério Público. O juiz de Direito Rafael Echevarria Borba, titular da Vara Criminal da Comarca de Alegrete, parcialmente recebeu a denúncia, alegando que os réus foram movidos por interesses econômicos e planejaram meticulosamente o crime. A decisão resultou na manutenção da prisão preventiva de Emerson Leonardi, apontado como o idealizador do crime, bem como na decretação da prisão dos outros três réus, que já estavam detidos temporariamente. Contudo, cinco denunciados não foram incluídos na acusação, pois o magistrado não encontrou elementos suficientes para comprovar suas participação nos fatos. Além disso, a acusação de associação criminosa não foi aceita pelos mesmos motivos.

Diante deste cenário, a defesa de Emerson Leonardi, representada pela advogada Jo Ellen Silva da Luz, emitiu uma nota, destacando as falhas no inquérito, questionando a validade da delação premiada e esclarecendo que seu cliente não responderá pelo crime de Organização Criminosa.

Veja abaixo a nota na íntegra:

Em primeiro lugar, esclarecemos que a denúncia não foi recebida pelo Tribunal de Justiça. Quem a recebeu de forma parcial foi o juiz titular da comarca de Alegrete. É importante ressaltar que, dos 09 réus denunciados, a saber: V.S.M, T.C, J.F.M.S, B.M.J e A.S.R, não existem provas suficientes que sustentem a denúncia contra eles. Já foi apontado anteriormente as diversas falhas no inquérito, bem como a delação oferecida, que não apresentou evidências robustas para respaldar as acusações. A delação premiada precisa ser respaldada por elementos concretos, o que até o momento não ocorreu.

O motivo pelo qual meu cliente e os outros três réus permanecem envolvidos no processo são os mesmos indícios iniciais, os elementos mínimos exigidos para uma denúncia. No entanto, é importante salientar que o Crime de Organização Criminosa não possui qualquer prova que sustente sua existência em relação ao meu cliente.

Quanto aos nomes em sigla que ficaram de fora da denúncia, esclarecemos que não serão divulgados por uma questão de ética, não por vontade pessoal.

Neste momento, iniciará a fase de instrução criminal, na qual as defesas terão a oportunidade de se manifestar e exercer plenamente o direito ao contraditório. Em relação à delação premiada oferecida, informo que minha estratégia de defesa será apresentada diretamente ao juízo, em sede de contraditório, que é o espaço adequado para discutir questões tão relevantes e fundamentais para o processo.