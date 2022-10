Santa Casa realiza palestras na Semana interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho

A Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho – SIPAT da Santa Casa de Alegrete aconteceu de 26 a 30 se setembro e reuniu funcionários e direção da instituição para atividades voltadas para a prevenção dos acidentes ou doenças ocupacionais que, podem ocorrer no ambiente laboral.

O Hospital, por meio da equipe da CIPA (Comissão Interna de Prevenção ao Acidente de Trabalho) e do SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho), realiza a Sipat, com o objetivo de promover conhecimento e reflexão sobre segurança e qualidade de vida no local de trabalho e fora dele.

Os temas abordados no decorrer da semana, foram empreendedorismo, a cargo de Felipe Ritt, da Ritt Empreendimentos; Equilíbrio Energético, abordado por Giuliana Silveira; Patologias Inflamatórias de Membros Inferiores, com Dr. Julio Rigol; Tabagismo, com Dr. Antônio Roberto Nunes; HIV e Doenças Sexualmente Transmissíveis, a cargo da SAE. Também aconteceram palestras sobre Prevenção de Acidentes Domésticos, com o Corpo de Bombeiros de Alegrete; Direção Defensiva, sob a responsabilidade da Guarda Municipal; Prevenção ao Suicídio, a cargo do Dr. Erikson Fernandes e Motivação e Recompensa Pós Pandemia, com o Dr. Dion Lenon. Tiveram também destaque dinâmicas, com ginástica laboral, dirigida por Clodoaldo Rodrigues e uma prática sobre primeiros socorros, realizada pelo Samu – SB64.

A Santa Casa está em permanente atenção aos seus funcionários e na preservação da saúde física e mental de todos. A Sipat é um momento em que esse assunto é abordado com mais relevância, embora todos os dias seja preciso estar atento a pessoas e sua segurança. “Precisamos entender a importância da prevenção para que a segurança e saúde façam parte de nosso cotidiano, seja na empresa que trabalhamos ou em casa junto de nossos familiares”, enfatizou a enfermeira Tailise Ribeiro Lemos, diretora Operacional da Santa Casa.