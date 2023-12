Cavalgada do Bem projeta arrecadar mais de 5 toneladas de alimentos

Sob a coordenação de Cleo Trindade, a Cavalgada do Bem está agendada para este sábado 9 e domingo 10 de dezembro, com ponto de encontro no Porto dos Aguateiros, conhecido como QG do evento.

Este ano ganha um toque especial com a parceria estabelecida com o Banco de Alimentos de Alegrete. Toda a arrecadação será destinada à comunidade local, beneficiando diretamente aqueles em maior necessidade. A participação generosa dos envolvidos não apenas aquecerá corações, mas também oferecerá um suporte significativo aos menos afortunados em Alegrete.

Diversos setores da sociedade estão colaborando para tornar o evento mais impactante. A Rádio Nativa, representada por Geovane Moraes, e a Rádio Alegrete estão entre os meios de comunicação engajados nessa nobre causa, além de uma parceria com a RBS.

A gincana será disputada, premiando CTGs, piquetes e invernadas que mais contribuírem para essa iniciativa solidária. No ano anterior, mais de 5 mil quilos de alimentos foram arrecadados, evidenciando a impressionante capacidade de mobilização da comunidade alegretense. Agora, com a colaboração de diferentes entidades e o espírito tradicionalista em evidência, a expectativa é superar essa marca e impactar positivamente a vida de muitos.

A Cavalgada do Bem e a gincana solidária não são apenas eventos; são manifestações do verdadeiro espírito comunitário que define Alegrete.