EMEI Euclides Lisboa comemora 10 anos de educação infantil em Alegrete.

No último dia 29 de maio, a Escola de Educação Infantil Dr. Euclides Lisboa, completou 10 anos de Educação Infantil. Atualmente a escola possui 190 alunos, na faixa etária de 1ano e 7 meses a 5 anos e 11 meses, distribuídos em 11 turmas. Conta também com atendimentos na sala de AEE – Atendimento Educacional Especializado. Seu quadro de pessoal, tem como Diretora a professora Cristiane Alvarenga, Vice diretora a professora Mirian Stangherlin e Orientadora Educacional a professora Priscila Martins, 7 professores, estagiárias, 5 funcionárias, todas trabalhando em busca de uma educação de qualidade.

De 29 de maio a 02 de junho, durante a semana em que se comemorou o aniversário da escola, foram realizadas várias atividades com as crianças. No mesmo período foi realizada a II Gincana do Bem, que envolveu as famílias e toda comunidade escolar, tendo com turmas vencedoras Maternal II – tarde da professora Fátima Cechin e auxiliar Beatriz Gomes e a turma nível A – manhã da professora Rosângela Caiçara Anhaia e da auxiliar Cindia Mendonça. Foram arrecadados 1.400 itens, entre peças de roupas e calçados e 60 kg de alimentos não perecíveis. Todo arrecadado será repassado para a Igreja São José, que atende várias famílias carentes e em situação de vulnerabilidade social.

Além disso, foram arrecadados livros para compor a biblioteca da escola. A equipe gestora da escola vem a cada ano buscando melhorias na infraestrutura, qualidade de atendimento e de ensino, através de formações continuadas aos seus profissionais e investimento na infraestrutura, através da Prefeitura de Alegrete – Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. – Na certeza de estarmos sempre em busca do melhor para nossos alunos, através de uma gestão democrática e participativa, a equipe gestora agradece a participação e o apoio da Comunidade escolar e contamos com essa parceria sempre, destacou a equipe da EMEI Euclides Lisboa.