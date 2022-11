Árvores são suprimidas do calçadão com obras de repaginação do local

Dentro do projeto de repaginação e abertura da rua central no meio do calçadão Hélio Ricciardi, algumas árvores vão ter que ser retiradas do local.

O projeto a cargo da Secretaria de Planejamneto previu que estas árvores deveriam sair dali para que o projeto possa se implementado. Com o avançar das obras algumas já foram retiradas do local.

árvore já abatida do calçadão de Alegrete

As obras estão em andamento e parte do passeio público já teve o seu rebaixamento central com a largura de três metros na rua que vão passar os veículos em baixa velocidade ( traffic calming).

A previsão é de que até o Natal a obra com a rua no meio do passeio público, bancos e iluminação, seja entregue à comunidade.