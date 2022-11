Polo do 28 é campeão da Gincana Ambiental

A EMEB Silvestre Gonçalves, Polo Rincão do 28 participou da Gincana Alegrete + Ambiental e tirou o 1° lugar com os alunos do ensino fundamental e 1° lugar com os alunos do ensino médio, onde conseguiram alcançar com êxito todas as tarefas propostas pela Organização da Gincana/Secretaria do Meio Ambiente.

Na semana passada, a escola EMEB Silveste Gonçalves. O tema é Resíduos sólidos e Reciclagem.

A escola, também, sagrou o 1° lugar na categoria Voleibol e 3° lugar Futebol 7 nas Atividades Interpolos em comemoração aos 191 anos da cidade de Alegrete.

A diretora, Cimara Rocha, cumprimenta todos os alunos e professores do Polo pela dedicação e trabalho na comunidade do Rincãdo 28 onde tem a APA do Ibirapuitã – reserva com farta quantidade de fauna flora da região.