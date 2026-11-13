Censo Agropecuário abre 22 vagas temporárias para Recenseador em Alegrete

Para o município de Alegrete, o edital disponibiliza 22 vagas imediatas, representando uma importante oportunidade de trabalho temporário e de contribuição direta para o mapeamento da economia rural da região.

Os candidatos interessados têm até o dia 25 de novembro para efetivar a participação, cujo período de inscrições teve início no dia 6 deste mês. O procedimento deve ser realizado exclusivamente pela internet, por meio do site oficial da banca organizadora, a Fundação Cesgranrio (cesgranrio.org.br). Para concorrer a uma das vagas, o requisito básico de escolaridade exigido é ter o ensino fundamental completo.

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Remuneração e cronograma

Os profissionais selecionados contarão com uma estrutura de remuneração composta por vencimento fixo acrescido de variáveis e benefícios:

Salário mensal: R$ 1.741,00, além de pagamento adicional por produtividade.

Benefícios: Auxílio-alimentação no valor de R$ 1.192,00, somado a outros auxílios previstos no edital.

Provas: A aplicação da avaliação objetiva está prevista para o dia 31 de janeiro de 2027.

Importância estratégica para o campo

Mais do que uma oportunidade de emprego, a atuação dos recenseadores é fundamental para retratar com precisão a realidade do setor primário brasileiro. O Censo Agro é a principal ferramenta estatística para dimensionar a real força da produção agropecuária, da silvicultura e da aquicultura de cada localidade.

Em um município com forte vocação rural como Alegrete, o levantamento detalhado desses dados fornece subsídios essenciais para que o poder público e a iniciativa privada atraiam novos investimentos, elaborem políticas públicas assertivas, fortaleçam os produtores locais e direcionem recursos financeiros e estruturais exatamente para as áreas que mais necessitam.