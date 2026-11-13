Liga Alegretense de Futebol empossa diretoria para o próximo biênio com foco na continuidade e renovação

A cerimônia realizada na sede da entidade marcou a recondução de Zamir Maruf (Ramud) à presidência da entidade, garantindo a continuidade do trabalho que vem sendo desenvolvido no comando do futebol amador do município, agora aliado à chegada de novos integrantes para fortalecer a gestão.

A manutenção da presidência e das vice-presidências sinaliza um momento de estabilidade administrativa para a Liga, permitindo consolidar conquistas recentes e dar sequência a projetos estruturais. Ao mesmo tempo, a renovação em pastas estratégicas traz novo fôlego para enfrentar os desafios do calendário esportivo local, valorizar as competições tradicionais e ampliar o suporte às equipes filiadas.

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Durante o ato de posse, ficou evidenciado o compromisso conjunto da nova formação em trabalhar pelo crescimento do esporte em Alegrete, promovendo a organização das disputas e incentivando a participação comunitária.

Nova Diretoria da LAF

A composição oficial que estará à frente da Liga Alegretense de Futebol no novo biênio ficou assim definida:

Presidente: Zamir Maruf

1º Vice-Presidente: Rudilan Flávio Lopes de Vasconcellos

2º Vice-Presidente: Eraldino Trindade Ferreira

1º Secretário: Luís Carlos Santos da Costa

2º Secretário: Jorge Molina

Tesoureiro: Marco Antônio Faria Alves

Conselho Fiscal: Mauro Fagundes Alves, Domingos Alexandre Krug Morin e Alexsandro dos Santos Machado

Suplentes: João Leodoro dos Santos Neto M, Miguel Severo dos Santos e João Batista Ribeiro Coelho

Diretor de Campo: Aparício Rinques

Com a equipe empossada, a LAF já volta suas atenções para a movimentação dentro das quatro linhas, incluindo a realização do Torneio Início da categoria 40 anos, programado para este sábado, dia 14 de novembro, dando o pontapé inicial aos trabalhos práticos desta nova etapa da gestão.