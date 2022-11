Centenário e Boca Juniors jogam em Quaraí neste domingo pela Copa RS

A abertura da primeira rodada da Copa RS de Futebol Amador foi realizada, no último domingo (23), no Estádio Dirceu de Castro (Arena Cruzeiro), em Cachoeirinha. Promovida pela Secretaria do Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul (SEL), todas as partidas são com entrada gratuita.

No total, foram recebidas 157 inscrições de times amadores, de 72 cidades do Estado. Entre categorias veterano e livre, o certame irá mobilizar mais de 5 mil atletas e profissionais envolvidos com a atividade. Em sua primeira fase, serão realizadas partidas microrregionais com 153 jogos, classificando as equipes para as etapas regional e estadual.

A cidade de Alegrete terá quatro representantes na competição, sendo que dois deles estreiam já neste domingo, jogando fora de casa.

Às 10h de domingo, o Centenário joga frente ao Uruguaiana. O confronto na categoria 40 anos é válido pela Região 2. O técnico Giovane Carvalho, salienta que o grupo é o mesmo que disputa o campeonato municipal, conta com 5 jogadores de Quaraí. Está confiante numa boa apresentação e aposta no conjunto do time para arrancar com o pé direito na Copa. O único obstáculo da equipe do Centenário é em relação ao transporte. Sem ônibus, os jogadores vão viajar em pequenos grupos com carros próprios.

Time do outro lado da Ponte, já está na semifinal da LAF e agora inicia disputa na Copa RS

O outro jogo inicia às 13h30min, o Boca Juniors do treinador Marcelo Gomes (Cebola), encara o time de Uruguaiana pela categoria livre. A equipe do Boca além da participação no campeonato da LAF realizou treinos visando o confronto.

Além do grupo principal, equipe terá reforços para Copa RS

O técnico Cebola aposta na força do grupo e no empenho dos jogadores que tão focados na Copa. “É uma competição muito forte e vamos representar a cidade. Daremos toda a nossa força e empenho para trazer o melhor resultado de lá”, destacou o comandante do Boca Juniors. A viagem da equipe será numa van da prefeitura.

Time do Boca fez treinos visando o confronto em Quaraí

A secretária do Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul, Letícia Boll Vargas, enfatizou que a abertura da Copa RS é muito importante para todos. “Agora o RS tem uma competição amadora de futebol no seu calendário, movimentando todas as regiões e contagiando os municípios com muito esporte e integração. O campeonato existe pela confiança do governo do RS na SEL. Torcemos para que o Estado continue avançando por meio do esporte, da educação e socialização”, enfatizou.

Na rodada inicial, duas partidas foram disputadas, Germânia 0 x 5 Barnabé (veterano) e Índio Jari 0 x 3 Germânia (livre).

As categorias da Copa RS de Futebol Amador são Livre (atletas acima de 18 anos) e Veterano (atletas acima de 40 anos). O campeonato, que conta com o apoio da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), prossegue com outras rodadas durante os próximos meses.

Fotos: reprodução