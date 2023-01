Centenário e Fluminense decidem no Pedra Moura quem avança na Copa RS

Os dois representantes de Alegrete na categoria veteranos decidem neste domingo (22), quem passa para a fase de oitavas da Copa RS de Futebol Amador.

Por sorteio, as duas equipes alegretenses terão de se enfrentar e jogando distante cerca de 290 km da 3ª Capital Farroupilha.

A rodada de jogos dos times da categoria veterano (atletas acima de 40 anos), da fase estadual da Copa RS de Futebol Amador, ocorrerá no próximo domingo nas cidades de Bagé, Capão da Canoa, Santa Cruz do Sul e Santa Maria. No dia 29 de janeiro, ocorrerão os jogos da categoria livre (atletas acima de 18 anos) da fase estadual. A competição é realização da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL) com o apoio da Federação Gaúcha de Futebol (FGF).

Confira local e horário das partidas no domingo (22):

Centenário X Fluminense

Bagé, no Estádio Pedra Moura

16h

Barnabé X Outo Verde

Capão da Canoa, no Estádio Caponense

14h

Caponense X Independente

Capão da Canoa, no Estádio Caponense

16h

Aerk Kennedy X Miraguaí

Santa Maria, no Estádio Presidente Vargas

14h

Boa Parada X Flamengo (Crissiumal)

Santa Maria, no Estádio Presidente Vargas

16h

Farroupilha X Guarany

Bagé, no Estádio Pedra Moura

14h

Ipiranga da Paulina X Peñarol

Santa Cruz do Sul, no Estádio Plátanos

14h

Garibaldi X Flamengo (Santa Cruz do Sul)

Santa Cruz do Sul, no Estádio Plátanos

16h

Fotos: reprodução