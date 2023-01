Estacionamento no entorno do Hospital Militar está restrito nas madrugadas

Na última sexta-feira(20), a Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana determinou a pintura de uma faixa amarela em algumas vias nas imediações do Hospital Militar, em Alegrete.

O problema grave no entorno do Hospital Militar(HGUA), era registrado com muita frequência diante das queixas de moradores e, principalmente, de pacientes que não conseguiam dormir pelo som alto de carros que estacionavam nas adjacências do hospital.

A ação para impedir o estacionamento naquela quadra se deve à medida que obedece a Lei do Silêncio, de acordo com Código Brasileiro de Trânsito. Sendo assim, fica proibido no horário estipulado da 00h às 6h.

Segundo informações ao PAT, a Prefeitura de Alegrete, por intermédio da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, implementou a modificação na sinalização viária nas ruas Demétrio Ribeiro (1° e 2° quadra sentido bairro/centro), e na rua Tamandaré (quadra lateral do HGuA).

A medida foi realizada depois de inúmeras reuniões com órgãos de segurança, Ministério Público e moradores.

Foram protocolados inúmeras denúncias de perturbação do sossego e da ordem pública naquela região, situação que gerou inclusive pauta de audiência pública na Câmara de Vereadores.

Por esse motivo, considerando o Art. 9°, incisos XI, XIII da Lei orgânica do Município, fica proibido o estacionamento das 00 h às 6h nas vias já citadas e identificadas pela sinalização horizontal e vertical.

