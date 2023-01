Famílias serão incluídas no programa Devolve ICMS

Tendo em vista as atualizações feitas no Auxílio Brasil (programa federal sucessor do Bolsa Família) em janeiro de 2023, houve mudanças na quantidade de CPFs elegíveis ao programa estadual Devolve ICMS. Mais de 92 mil beneficiários passaram a ter direito ao benefício e poderão retirar o Cartão Cidadão a partir de 23 de fevereiro. Com esses beneficiários, o programa já conta com 617 mil inscritos. O novo cartão já estará carregado com o pagamento da parcela de janeiro.

Pelo mesmo motivo, também houve o reingresso de mais de 12 mil titulares ao Devolve ICMS – ou seja, pessoas que recuperaram o direito de receber o benefício. Este grupo, no entanto, seguirá utilizando o cartão antigo.

O benefício é concedido a famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) que recebam o Auxílio Brasil (antigo Bolsa Família) ou cujo titular tenha algum dependente matriculado no Ensino Médio da rede estadual. O Cartão Cidadão funciona como um cartão de débito, que pode ser utilizado em supermercados e padarias.

Incluindo os novos beneficiários do Devolve ICMS, há mais de 217 mil pessoas que ainda não retiraram o Cartão Cidadão nos pontos de distribuição do Estado. Em Porto Alegre, município com o maior número de beneficiários, são 31 mil cartões à espera do resgate por parte dos titulares. As entregas seguem ocorrendo normalmente em todos os municípios gaúchos. Para retirar o cartão, o usuário precisa apresentar um documento de identificação oficial com foto e número de CPF.

Em Alegrete, a entrega dos cartões é feita pelo Banrisul. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 14h. O Cartão Cidadão do Devolve ICMS funciona como um cartão de débito, que pode ser utilizado em supermercados e padarias.

