Fórum busca atender o máximo de pessoas, ainda com algumas restrições

A juíza, Dra Marcela Pereira, na condição de atual Diretora do Foro da Comarca de Alegrete, informa que desde

o Decreto da Pandemia, em 2020, a Justiça não parou. E o Fórum da Comarca de Alegrete continuou suas atividades e vem se “reinventando”, cada vez mais, para manter os serviços judiciais.

Esclarece que é certo que houve restrições quanto ao acesso físico aos prédios do Fórum, não só em relação ao público externo, mas também ao interno, para evitar aglomeração e contaminação da COVID-19 em escala.

E, mesmo assim, na Comarca de Alegrete, todas as Varas buscaram adaptar-se com a nova realidade com implantação de audiências virtuais e atendimento por vários meios eletrônicos.

Foram implementados trabalhos remotos, em forma de rodízio, com acesso aos sistemas a distância, inclusive, sem que tal fato diminuísse a produtividade das unidades judiciais.

Concomitantemente,, diz a juíza diretora do Foro, que está ocorrendo o retorno gradual das atividades, no que diz respeito ao acesso físico ao Fórum, por parte de Advogados(as), Promotores(as) de Justiça e Defensores Públicos(as), pois o serviço judicial não parou. Em março/2021, o sistema do TJ/RS foi vítima de “hackeamento”, fato público e notório, episódio que gerou a necessidade de suspensão de prazos dos processos físicos que perdurou aproximadamente 04 meses, causando reflexos diretos na prestação do serviço e na sociedade. Entretanto, tratou-se de medida administrativa da Presidência com validade para todo o Estado.

-Felizmente essa situação foi superada e os Magistrados dessa Comarca, com o apoio e trabalho dos abnegados Servidores, Oficiais de Justiça, Estagiários e Terceirizados, vêm trabalhando incessantemente para levar a justiça àqueles que a buscarem.



Por fim, a Magistrada informa que atualmente o atendimento se dá pelos seguintes meios:

➔ Segunda-feira à sexta-feira das 13h às 18h:

➔ Presencial: com restrição ao público, sendo permitido o ingresso para os casos

de intimação de comparecimento ao Fórum. Não há necessidade de

agendamento para Advogados, Ministério Publico ou Defensoria Pública;

➔ Central Telefônica;

➔ Balcão Virtual (Celular / WhatsApp): Solicitamos caso de mensagens via

WhatsApp, que as pessoas tenham paciência, porque as mensagens nem

sempre são respondidas imediatamente. Isso porque é preciso conciliar os

trabalhos de cumprimentos dos processos, com o atendimento presencial,

telefônico e ainda via e-mail.

➔