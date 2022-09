Centro Especializado em Reabilitação será inaugurado após 10 anos

O prefeito Márcio Amaral assinou nesta terça-feira, dia 13/9, assinou contrato com a empresa Ortopédica V2 Indústria Órteses e Próteses Ltda, de Passo Fundo, para gestão, fabricação e fornecimento de produtos ortopédicos para o Centro Especializado em Reabilitação – CER II.

O trabalho de gestão compreende a contratação e manutenção da equipe clínica e de serviços administrativos, necessários para as atividades de reabilitação física e auditiva, bem como a dispensação através do CER II de próteses auditivas, órteses e meios auxiliares de locomoção humana, de acordo com as diretrizes do Instituto de Reabilitação Auditiva, Física, Intelectual e Visual da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência.

Semana de muita ‘comilança’ em piquetes e CTGs de Alegrete

O espaço vai contar com cerca de 21 profissionais: fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, técnicos de enfermagem, nutricionista, enfermeiros, pedagogo e psicólogos. Estima-se cerca de 300 atendimentos mensais.

As obras do CER II estão concluídas e as instalações vão contemplar as especialidades direcionadas à reabilitação física e auditiva. A sede conta com 1,6 mil metros quadrados de área construída. A verba oriunda do “Programa Atenção à Pessoa com Deficiência/Centro de Reabilitação/Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde”, do Ministério da Saúde, mais contrapartida do Município, teve um custo de R$ 2,6 milhões.

Wado Mendonça é eleito presidente da Mocidade Independente



O CER II atenderá 11 municípios da região que integram a 10ª Coordenadoria Regional de Saúde (10ª CRS), em atendimento a pessoas com deficiência física e auditiva.



Estavam presentes a secretária de Saúde, Haracelli Fontoura, o presidente do Conselho de Saúde, José Machado e a coordenadora da 10ª CRS, Heilli Temp.

Para o prefeito Márcio, a entrega do CER II é um avanço no serviço de reabilitação da cidade e região. “É preciso pensar a saúde como um todo. Veja só quantas pessoas são beneficiadas por este serviço em 11 municípios, que tem como principal missão recuperar adultos e crianças. Isso é também promover inclusão social. Reafirmo meu compromisso em trabalhar para levar avanços no serviço de saúde de nossa cidade em todas as suas vertentes”.

O prazo para inauguração está previsto para novembro, porém, a Secretária de Saúde Haracelli Fontoura, destacou que os atendimentos devem iniciar, ainda, em outubro.