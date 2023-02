Cepal, o maior centro de documentação histórica de Alegrete completou 29 anos de atividades

Cepal completou 29 anos, no último sábado(25), quando foi realizado um jantar entre os voluntários do local.

São quase três décadas de voluntariado, em que a organização sem fins lucrativos, atende desde o jovem ao idoso em vários segmentos nas áreas culturais e espiritualistas, cujos resultados são muito positivos. Atualmente, o Presidente é Gerson Manganelli e Nelson Assumpção é o Vice.

O mais recente projeto do Cepal, localizado no prédio da antiga Estação Férrea, é o grupo AMA – Ajuda Maior ao Autismo. Um projeto que é realizado no espaço recentemente criado chamado de Jardim da Paz, o qual servirá para o desenvolvimento das atividades com o objetivo de trabalhar com as crianças com TEA e dar suporte às mães.

O Centro de Pesquisa e Documentação de Alegrete (CEPAL), localizado no antigo Armazém da Viação Férrea, guarda um valioso acervo de livros, documentos, relíquias históricas e arqueológicas coligidas e catalogadas sistematicamente pelo presidente da Organização da Sociedade Civil (OSC) CEPAL, Danilo Assumpção Santos (Prof. Danilinho).

Sem gastar um tostão, dois irmãos, Danilo(in memorim) e Nelson Assumpção dos Santos reuniram um acervo com dezenas de documentos, publicações raras, fósseis, peças arqueológicas e objetos históricos de natureza e procedências variadas, tudo isso está em um galpão com 400 metros quadrados de área, pelo qual já passaram milhares de visitantes.

No CEPAL, também, é possível encontrar palestras e estudos sobre o amor, o perdão e a espiritualização, atividades que ocorrem todos os sábados. Cerca de 100 mil pessoas passaram por esse local mágico, que recebe gratuitamente o público e escolas, sempre com reservas.

Ao PAT, Nelson enviou a seguinte mensagem em decorrência dos 29 anos