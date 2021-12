Chodi Maruyama vem de longe fazer doações para casa de idosos e APAE de Alegrete

Share on Email

Existem pessoas que ajudam pelo simples fato porque gostam de fazer o bem às pessoas, faz bem e sentem prazer e satisfação.

Assim é Chodi Luis Maruyama fisioterapeuta e acupunturista que viveu quando jovem em Alegrete com a família em que o pai plantava no interior do Município.

Ela e a amiga Ibraima integravam o Rotaracty e Interct é sempre ajudavam as pessoas . Mesmo morando em Arroio do Meio com a família, continuou fazendo o que pode por quem precisa.

Entrega de valores a Asilo e APAE

A minha ligação com Alegrete vem desde novo, porque morei um tempo aqui e me integrava em lutas sociais da cidade, disse. Ajudou com alimento em duas enchentes e agora veio especialmente para entregar um valor que arrecadou na festa aniversário.

Ao invés de presentes, pedi arroz e feijão e, muito mais que isso, abri uma conta e gente de todo o Brasil ajudou destacou Chody fechando um valor de 5.210. Consegui 580 quilos de alimentos.

Chody Maruyama em Alegrete

No dia 17 ele esteve em Alegrete com a família para entrega simbólica do valor de 5.210 que foi dividido entre a Casa Lar Ari Vargas Paim e APAE, para ajudar em custos destas entidades que prestam serviços a idosos.

O Rotary recebeu e repassou as duas entidades.

Fátima Marchezam representou o Rotary Alegrete Norte e Marcos Ruffo Goulart a APAE e agradeceram a nobre ação de Chody Maruyama.