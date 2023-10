Churrascada veio para se consolidar no calendário de eventos de Alegrete, afirma o empresário Silvio Gedel

Share on Email

Com um total de 700 quilos de carne assada, a festa que ocorreu durante a 81ª Expofeira de Alegrete, reuniu, na sua primeira edição, 905 pessoas, entre churrasqueiros e visitantes. O resultado foi extraordinário.

A Churrascada demonstrou que a alegria e o churrasco estão intrínsicamente ligados. Este evento se revelou um momento de felicidade, uma celebração que faz lembrar que churrasco é algo para ser desfrutado em momentos de contentamento. “Ninguém vai a uma churrascaria ou ao açougue para comprar carne quando está triste. O churrasco é uma manifestação de alegria”- citou Silvio.

O empresário enfatiza que a Churrascada merece um lugar de destaque no calendário municipal e na Feira Agropecuária de Exposição. O evento superou todas as perspectivas, estabelecendo recordes em diversas áreas. A qualidade da carne, a atenção aos detalhes na organização e o ambiente impecável, juntamente com os shows e a presença especial de Luiz Marenco, brilharam e abrilhantaram ainda mais a festa.

Em resumo, a Churrascada foi um sucesso retumbante, consolidando-se como um evento gastronômico de qualidade e alegria sem precedentes na cidade – completou o empresário.

Fotos: Katiuscia Oliveira

Informações: Silvio Gedel