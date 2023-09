Guri de Alegrete assina contrato profissional com o Hercílio Luz

Filho de Jeferson (Kanjika) e Silvana Magalhães, começou a jogar futsal com 5 anos com o professor Eliseo Leal, depois foi para AEC com o professor Alexandre Boher, seus maiores incentivadores.



Thales é tricampeão estadual de futsal, ganhou pelo Novo Horizonte de Santa Maria, Uruguaianense e ACBF. Também jogou o EFIPAN pelo Flamenguinho, onde teve muito incentivo dos técnicos Rodolfo Salbego e Jesus Antunes.

Em 2022 foi para o São José em Porto Alegre, e em novembro de 2022 ingressou no Hercilio Luz, onde foi campeão da Copa Lajeado em janeiro deste ano e vice dos Jogos SC. Na BG Prime, ficou entre os 8 melhores do Sul do País defendendo o Hercílio.

Atualmente está disputando o campeonato catarinense e na próxima semana inicia a Copa Santa Catarina. Thales tem atuado como volante, se destacando na posição e sendo sempre muito elogiado pela sua postura dentro e fora de campo.



A assinatura do seu primeiro contrato profissional com o Clube Hercílio Luz foi selada através de seus empresários da AS Sports e Career Sports que apostam muito no atleta. O sonho de se transformar um jogador profissional se concretiza para alegria de seus pais que apostaram na carreira do filho.

Fotos: reprodução