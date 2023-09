Prefeitura, Exército e voluntários se unem em mais uma enchente em Alegrete

Share on Email

Os números refletem com 23 famílias desabrigadas, totalizando 64 pessoas que tiveram que deixar suas residências devido às águas. Além disso, 44 famílias estão desalojadas, abrigando um total de 130 pessoas em condições temporárias.

Os bairros mais afetados pelas enchentes incluem Vila Nova, Santo Antônio, Canudos, Macedo, Promorar e Vila Izabel. Nessas áreas, a água causou danos materiais e forçou muitos moradores a deixarem suas casas.

Para auxiliar as pessoas afetadas por essa situação, dois abrigos estão em operação: o Ginásio do Oswaldo Aranha e o Antigo Posto do Bairro Macedo.

É importante destacar que as ações de resgate e assistência estão sendo realizadas com o apoio dos servidores da prefeitura de Alegrete, do Exército Brasileiro e de voluntários. Essa união de esforços é crucial para minimizar os impactos das enchentes e garantir a segurança e o bem-estar da população afetada.

Para obter informações atualizadas ou solicitar assistência, os contatos da Defesa Civil de Alegrete são: (55) 3961 1707 e (55) 991589544.