Chuva de gols marca rodada do Citadino de Futsal 2026

Três partidas disputadas na noite de quarta-feira tiveram 27 gols, média de nove por jogo; competição reúne cerca de 800 atletas em diferentes categorias

O Citadino de Futsal 2026 segue movimentando os desportistas de Alegrete e, na noite da última quarta-feira (19), a Arena foi palco de mais uma rodada marcada por muitos gols, equilíbrio e emoção. Em três partidas, foram balançadas as redes 27 vezes, estabelecendo uma média de nove gols por confronto.

Abrindo a rodada, em partida válida pela Série C, HARU e Juventus protagonizaram um duelo eletrizante. Em um jogo de intenso equilíbrio e com as equipes alternando momentos de domínio, o placar terminou empatado em 5 a 5. O confronto foi marcado pelo tradicional “lá e cá”, com as duas equipes buscando o ataque durante toda a partida.

Na sequência, pela Série A, CAID e Barsemlona também fizeram um confronto bastante disputado. As equipes apresentaram equilíbrio ao longo do jogo e, ao final, o placar apontou 4 a 4, garantindo mais um empate com muitos gols na rodada.

Encerrando a programação da noite, também pela Série A, o Venelle Rede Conesul (equipe foto ), levou a melhor sobre o Deportivo La Portera. A equipe construiu uma vitória por 7 a 2, em uma das maiores diferenças de placar da rodada, fechando a noite com mais nove gols anotados.

Com três partidas e 27 gols, a rodada reforçou o caráter ofensivo da competição e mostrou a força do futsal apresentado no Ginásio da Arena. O Citadino acontece às terças e quartas-feiras, reunindo aproximadamente 800 atletas em várias categorias e mobilizando equipes e torcedores ao longo da competição.

A promoção é da AJS Alegrete, com apoio da Prefeitura de Alegrete. Os jogos também contam com transmissão da Joga Mais TV, ampliando o alcance da competição e permitindo que os torcedores acompanhem as partidas mesmo fora da Arena.

Próxima rodada

A competição terá sequência na terça-feira (25), novamente na Arena, com três partidas programadas:

19h — Série C, Chave B: Al Nasser x Alvorada

Al Nasser x Alvorada 19h50 — Série A, Chave A x B: ASSAD x CAID

ASSAD x CAID 21h10 — Série A, Chave A x B: AABB x Venelle Rede Conesul

A expectativa é de mais uma noite de grande movimentação no Ginásio da Arena, com as equipes buscando avançar na competição e manter vivo o sonho do título do Citadino de Futsal 2026.