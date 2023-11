Chuva e problemas na cobertura do ginásio do Oswaldo Aranha interrompem Copa Caid

Acontece que ainda no período da manha, o volume de chuva que atingiu Alegrete prejudicou de maneira substancial o andamento dos jogos. Em virtude do teto do ginásio estar sem diversas telhas, os jogos tiveram que ser interrompidos, visando manter a integridade física dos atletas.

A reportagem do PAT, entrou em contato com o diretor responsável pelo torneio, Marcelo Castro, e ele explicou que com as chuvas estava perigoso a continuidade dos jogos.” Por isso o campeonato foi transferido para a próxima quarta-feira (15), onde acontecerão mais 18 jogos”, disse o coordenador.

Fotos: Renan Irizaga