Lonas, doações e voluntários: comunidade se mobiliza após temporal no Passo Novo

A dimensão dos estragos provocados pelo temporal que atingiu a região do Passo Novo na noite de sábado (26) começou a ser percebida com maior clareza na manhã de domingo (27). Com aproximadamente 400 casas afetadas e cerca de 3 mil pessoas atingidas, a comunidade iniciou o dia contabilizando prejuízos e buscando proteção para as residências danificadas.

O domingo amanheceu nublado, com períodos de sol, o que permitiu aos moradores e às equipes de atendimento verificar a extensão dos danos. Em diversas casas, os próprios moradores já haviam colocado lonas para tentar proteger os imóveis da chuva. Ao longo do dia, uma força-tarefa da Defesa Civil passou a distribuir lonas para as famílias atingidas.

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Segundo estimativa do coordenador da Defesa Civil, foram utilizados aproximadamente 4 mil metros de lona durante os atendimentos. A quantidade, porém, ainda não é suficiente para atender todos os pontos atingidos, e novas ações de distribuição estão previstas.

Comunidade se mobiliza

Além das equipes do poder público, dezenas de voluntários se juntaram às ações durante o domingo. A mobilização resultou na arrecadação e distribuição de itens essenciais às famílias afetadas.

Colchões, alimentos, água e outros materiais foram encaminhados à comunidade. Também foram organizadas campanhas para arrecadação de recursos destinados à compra de telhas para as residências que tiveram a cobertura danificada.

A Prefeitura também organizou equipes para auxiliar diretamente os moradores. Ainda na tarde de domingo, algumas telhas foram entregues em residências atingidas.

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Segunda-feira será de colocação de lonas

Com a previsão de tempo chuvoso nesta segunda-feira (28), a substituição das telhas danificadas deverá ficar prejudicada. A prioridade da Defesa Civil será a colocação de lonas e a fixação das estruturas com cordas, buscando evitar que a chuva provoque novos danos dentro das residências.

A troca definitiva das coberturas deverá ocorrer conforme as condições climáticas permitirem e a disponibilidade de materiais.

Escolas permanecem sem aulas

Os efeitos do temporal também atingiram a rede de ensino. As duas escolas localizadas na comunidade — a Alda Crespo, do município, e a Barros Cassal, da rede estadual — permanecem sem aulas nesta segunda-feira. Além do Campus do IFFar na esfera federal.

A medida ocorre diante das condições deixadas pelo temporal e dos trabalhos de atendimento e recuperação que ainda estão sendo realizados na localidade.

Saúde e assistência social

O posto de saúde do Passo Novo está funcionando em regime de plantão para atender a população. Equipes da assistência social também estão atuando no local, realizando o acolhimento das famílias afetadas e identificando as principais necessidades.

Outro serviço considerado prioritário é o cadastramento das famílias atingidas. O levantamento permitirá identificar os moradores que necessitam de auxílio e dimensionar oficialmente os prejuízos provocados pelo temporal.

As informações também serão utilizadas na elaboração do Decreto de Emergência do município.

O prefeito Jesse Trindade dos Santos passou o domingo no Passo Novo acompanhando as ações e, conforme informado pelo município, a expectativa é de que o decreto seja publicado ao longo desta segunda-feira (28). Os vereadores José Rubens Pillar, Carol Figueiredo e Leandro Meneghetti estiveram o dia conversando e auxiliando moradores. O vereador Gilmar Martins esteve no IFFar.

Energia elétrica é restabelecida

Depois de permanecer interrompido em razão dos danos provocados pelo temporal, o fornecimento de energia elétrica foi restabelecido no Passo Novo no final da tarde de domingo.

O retorno da energia representa uma etapa importante para a comunidade, que ainda enfrenta os efeitos dos danos estruturais provocados pela forte tempestade.

Doações continuam sendo necessárias

A mobilização para ajudar as famílias atingidas continua. De acordo com a Prefeitura, neste momento os itens considerados prioritários são:

Colchões

Lençóis

Travesseiros

Cobertores

O município informa que a quantidade de roupas arrecadadas já é suficiente neste momento e orienta a população a priorizar os materiais de cama e itens necessários para acomodar as famílias atingidas.

As doações podem ser entregues nos seguintes pontos:

Defesa Civil

Palácio Ruy Ramos

A orientação é para que a comunidade concentre os esforços nos itens que ainda apresentam maior necessidade, contribuindo para que o auxílio chegue de forma mais direcionada às famílias afetadas.

Trabalho continua nesta segunda

Com o início de uma nova semana, as equipes de Defesa Civil, assistência social, saúde, Prefeitura e voluntários permanecem mobilizadas no Passo Novo. O trabalho inclui a proteção emergencial das residências, cadastramento das famílias, distribuição de materiais e levantamento dos prejuízos.

A prioridade, neste momento, é garantir que as casas atingidas tenham proteção contra a chuva e que as famílias recebam atendimento de acordo com suas necessidades, enquanto o município avança na contabilização dos danos e na adoção das medidas emergenciais.

Fotos: Rosa Costa, Gisele Pinto e Júlio Cesar Santos