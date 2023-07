Chuva ultrapassa 94 mm e Defesa Civil mantém alerta em Alegrete

Share on Email

Além disso, foi registrado um aumento no nível do Rio Ibirapuitã, que chegou a 4,05 metros às 15h, no bairro Rui Ramos.

Durante esse período, a Defesa Civil recebeu cinco chamados, sendo necessária a intervenção em diferentes áreas da cidade. Com o objetivo de atender às demandas emergenciais, foram distribuídos 15 metros de lonas para três famílias que residem nos bairros Saint Pastous, Nossa Senhora da Conceição e Centro. Além disso, foram entregues cobertores para uma família no bairro Nossa Senhora da Conceição.

A atuação da Defesa Civil de Alegrete é de extrema importância para garantir a segurança e o bem-estar da população em situações de emergência, como a ocorrência de chuvas intensas. Por meio do monitoramento constante das condições climáticas e do atendimento rápido às demandas, a equipe busca minimizar os impactos e prevenir maiores danos às famílias sob controle.

De acordo com o coordenado Renato Grande, a equipe permanece em estado de alerta, monitorando de perto a situação climática e pronta para prestar auxílio à população. Em caso de emergência, os moradores podem acionar a equipe pelos números (55) 992070859 ou (55) 3961 1707.