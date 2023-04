Ciclista alegretense é vice campeão em prova de mountain bike na Croácia

Os ciclistas gaúchos Sérgio Soares Cruz e Mateus Zandona fizeram história na Croácia. Sérgio Cruz é natural de Alegrete mas reside em Caxias do Sul há mais de 15 anos. Mateus Zandoná é natural de Porto Alegre. A dupla gaúcha conseguiu um feito inédito: segunda colocação na 4Islands Race, na Croácia, uma prova duríssima de 5 etapas, ficando atrás somente da dupla campeã olímpica/mundial.

O 4Islands MTB Croácia chegou a um final espetacular sob céu azul claro e sol quente de primavera em Mali Lošinj.

A etapa final do evento aconteceu na ilha de Lošinj e levou as equipes a um loop de 41 quilômetros da ilha com 950 metros de subida. O palco realmente fez jus à reputação rochosa do evento, pois proporcionou mais um dia de saltos, subidas íngremes, descidas turbulentas e vistas de tirar o fôlego.

E foi neste universo que durante 5 dias o alegretense e seu parceiro de dupla Zandona vivenciaram uma das maiores provas de mountain bike do mundo, a 4Islands MTB Croácia Epic Series. No primeiro dia de competição o tradicional prólogo de 12 km, onde a dupla gaúcha se ambientou na ilha.

“Muito feliz por estar competindo mais uma vez no cenário mundial e muito grato por ter recebido o convite do meu amigo e parceiro Mateus Zandona minha dupla. Muito feliz com a primeira etapa, onde começamos com o pé direito, já assumido a liderança da prova, com a presença de grandes nomes do ciclismo internacional, e mundial”, destacou o alegretense após a vitória.

A primeira etapa do 4Islands Croacia, apresentou 78km e 1.700 de elevação acumulada, repleta de muitas trilhas e pedras. A dupla do RS conseguiu imprimir um ritmo bom desde o começo, fechando na primeira colocação, um trunfo gaúcho na Croácia.

“Muito obrigado meu amigo Mateus por mais essa experiência inexplicável. Agradeço a todos que estão no Brasil torcendo por mim e aos meus patrocinadores e apoiadores”, frisou Cruz em sua rede social, após segundo dia de competição.

Os três últimos dias foram os mais difíceis para os participantes. No estágio 2, a prova na ilha Rab, apresentou um trajeto escalador de 76 km com 1.300 de altimetria. Mais uma vitória maiúscula de Cruz e Zandona que cruzaram a linha na frente da dupla espanhola Hermida e Ortiz.

A etapa 3 do 2023 4Islands MTB Croácia foi a etapa rainha do evento, apresentando as melhores pedaladas que a ilha de Cres tinha a oferecer, mas antes que as equipes pudessem aproveitar as trilhas, uma viagem na balsa Jadrolinija de Rab ao porto de Merag em Cres permitiu que os nervos se acalmassem e os planos pré-corrida fossem formados. A dupla Cruz e Zandona superaram os 84 km com 1950 de elevação e cruzaram a linha de chegada em segundo com 1’07”, atrás de uma dupla da Espanha, que venceu o estágio 3.

O último estágio foi de 41 km e 850 metros de escalada. A etapa 4, em Lošinj, abrange o melhor da ilha, desde passeios urbanos a singletracks rochosos, subidas íngremes a descidas sinuosas – é a forma perfeita de encerrar a edição de 2023 das 4Islands. A etapa começa no centro antigo, onde cafés, atrações turísticas, os famosos barcos de 4Islands e a emoção de centenas de pilotos se combinam para pintar um quadro diferente de qualquer início de MTB em qualquer lugar do mundo.

A dupla do alegretense tentou de todas maneiras vencer mas não foi possível, por 1’51”, atrás dos multi campeões e legendas do mountain bike mundial, a dupla espanhola composta por José Antônio Hermida e Antônio Ortiz, que faturaram o título na categoria masters do 4Islands. Sérgio e Mateus escreveram o nome em solo croata e comemoraram bastante o título de vic-campeão do 4Islands MTB Croácia Epic Series.

“Muito feliz pelo resultado, uma experiência que vou levar para toda vida. Um terreno diferente de tudo que já tinha visto. Muita pedra, trilha dura num local de muita beleza. A sintonia com o Mateus foi tremenda. Andamos além do esperado só em liderar nos três primeiros dias, foi algo que jamais esperávamos brigar pelo título batendo guidão com os espanhóis”, resumiu o alegretense.

Fotos: reprodução