Ciclistas fazem Desafio dos Pampas de 200 km e arrecadam fraldas para UTI Neonatal

Em 2020 foram 200 quilômetros e 200 litros de leite doados para o Viver Residencial Geriátrico. Em 2021, mais 200 km, entre ida e volta até São Francisco de Assis e 400 fraldas arrecadadas.

Desafio dos Pampas mais uma vez foi solidário

Integrantes do Trilha Aventura entregaram doação

O Desafio dos Pampas em sua mais recente edição foi realizado no último dia 12 de outubro. Dessa vez os ciclistas não puderam ir no domingo que antecede o feriado de Nossa Senhora Aparecida. Mas o Desafio dos Pampas foi concluído com êxito na terça-feira.

Os ciclistas saíram às 6hs de Alegrete e pedalaram 88 km até a Querência do Bugio. O grupo levou em média 7 horas e 42 minutos para concluir o feito. A altimetria acumulada foi de 1.839 metros e a perda de no mínimo 3.825 calorias.

Saída de Alegrete foi nas primeiras hora da manhã

A ida consumiu 3 horas e 21 minutos e com carros de apoio, os ciclistas tinham um café colonial em um hotel de São Francisco de Assis para reporem as energias.

Café reforçado para concluir o Desafio dos Pampas

A volta ficou a critério de cada um. Que aos poucos retornaram para Alegrete. O apoio foi fundamental no retorno. Com uma temperatura beirando os 30º C, eles encaram o desafio pela RS 377.







Para completar, os desafiantes ainda tiveram uma missão maior ainda. Não bastasse o forte calor no trajeto, tiveram de fechar duas centenas. Os desafiantes tiveram que completar os 200 km no GPS, para finalizar o Desafio dos Pampas, em sua 6ª edição.







Assim como no ano passado, os ciclistas transformaram o desafio em uma maratona solidária. A turma do pedal tinha a missão de arrecadar 200 fraldas e conseguiram 400, para UTI Neonatal da Santa Casa de Caridade.

A entrega foi realizada no início da tarde de segunda-feira (18), para assistente social Tânia Zinelli, que parabenizou o grupo Trilha Aventura pelo envolvimento social através do esporte.

Doação foi recebida pela assistente social acompanhada de integrante da UTI Neonatal