Equipes das ESFs realizam nesta quarta-feira atendimento e serviços diferenciados no Outubro Rosa

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Saúde, informa que as ESFs estão desenvolvendo atividades alusivas à campanha Outubro Rosa.

A ESF Vila Nova realiza no dia 20 de outubro, quarta-feira, das 9h às 20h, atividades de autocuidado, coletas de exames preventivos, pedidos de mamografias, testes rápidos, orientações nutricionais e odontológicas. Não sendo necessário realizar o agendamento.

Equipes das ESFs desenvolvem ações alusivas ao Outubro Rosa

Já a ESF Piola irá realizar a coleta de exames preventivos e pedidos de mamografias nas terças, quartas e quintas-feiras. Realiza diariamente testes rápidos e no terceiro turno de quarta-feira, 13 de outubro, também realizou a solicitação de mamografias e coleta de preventivos. O agendamento deve ser feito na UBS ou pelos telefones (55) 3961-1125 ou (55) 9968-20352.

A ESF Vera Cruz realizará coletas de exames preventivos, testes rápidos e pedidos de mamografias. Os preventivos de rotina serão realizados nas quartas-feiras à tarde e nas quintas e sextas-feiras pela manhã. O terceiro turno da UBS Vera Cruz acontece a partir das 18h, no dia 21 de outubro, com dez agendamentos. E no sábado 23 de outubro, a partir das 8h30, com 15 agendamentos. O agendamento é feito na unidade ou pelo telefone (55) 3421-4852.

A ESF Bento Gonçalves, no PAM, está com uma ação na qual incentiva as mulheres a fazerem seu preventivo nesse mês de outubro e também convida a realizarem doações de brinquedos que serão destinados às crianças da Moradia Transitória – Lar Nova Esperança.