Ciclistas reverenciam Janeiro Branco com passeio de 10 km em Alegrete

Conhecido como Janeiro Branco, o mês é voltado para campanhas que visam mobilizar a sociedade sobre a importância da saúde mental. O filósofo romano Juvenal foi o primeiro a fazer a relação entre “mente sã, corpo são” (mens sana in corpore sano), fato que já recebe o respaldo da Organização Mundial de Saúde (OMS).

E Alegrete fez sua parte com um passeio ciclístico promovido pela Secretária de Segurança, Mobilidade e Cidadania, juntamente com os grupos Trilha Aventura, Giro Noturno, Rolê de Bike e apoio da Aita Bikes, Preto Bike Show e Ciclismo Colombo.

O ponto de partida foi o Centro Cultural, de onde aproximadamente 60 ciclistas saíram para um trajeto que totalizou 10 quilômetros. A Guarda Municipal fez o percurso com um veículo à frente do pelotão e aparato de dois guardas em motocicletas dando suporte no trânsito dos participantes.

Ornamentada com balões brancos, bikes de todos os tipos, desfilaram pelas ruas. Alguns ciclistas usaram camisetas brancas, outros preferiram o colorido típico dos uniformes da modalidade. O passeio chamou atenção de pedestres e moradores que acenavam para o numeroso pelotão.

A pedalada passou pela avenida Dr. Lauro Dorneles, Barão do Cerro Largo, Bento Manoel, Daltro Filho, adentrou as ciclofaixas da Integração, Braz Faraco e Rondon. O pelotão de ciclistas desceu a avenida Assis Brasil, Dr. Lauro, Venâncio Aires, Coronel Cabrita, Joaquim Nabuco e chegando ao ponto de onde partiram.

No Centro Cultural os participantes pousaram para a foto oficial e encerram mais uma atividade que marcou uma campanha em nível nacional, o Janeiro Branco. “Super importante ações como esta. Marcar a data do mês de conscientização da saúde mental”, pontuou o secretário Daniel Rosso, que fez todo o trajeto a frente do grupo.

Fotos: reprodução