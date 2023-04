Ciclo de Palestras sobre Assembleia Constituinte Farroupilha encerra com êxito em Alegrete

O Conselho Municipal do Patrimônio Histórico de Alegrete – COMPAHCA, a Câmara Municipal de Alegrete, a Escola do Legislativo Alegrete e a Escola de Humanidades da PUC-RS promoveram o Ciclo de Palestras sobre a Assembleia Constituinte Farroupilha de Alegrete, realizado na última sexta-feira (14), reunindo um naipe de historiadores de primeira linha do Estado.

A programação aconteceu durante todo o dia, no Plenário da Câmara Municipal de Alegrete, em uma jornada histórica.

Na abertura do evento, os historiadores Édison Huntter, da Escola de Humanidades da PUC/RS e Homero Dornelles, do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico de Alegrete, fizeram a abertura do evento, depois da saudação do presidente da Escola do Legislativo de Alegrete, vereador Anilton Oliveira.

Na sequência, o Dr Miguel Frederico do Espírito Santo, presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, abordou “O constitucionalismo Farroupilha”. Logo após, o Dr. Cláudio Lopes Praza Júnior falou sobre “A questão do trabalho livre na Constituinte Farroupilha”.

À tarde, os trabalhos continuaram, com o Dr Adão Faraco, ex-prefeito de Alegrete, abordando “Constituição Republicana Farroupilha: monumento jurídico que distingue o Rio Grande, produzido e publicado em Alegrete, em 15 de março de 1843”.

“A paz de Ponche Verde” foi o tema da quarta palestra do dia, sob responsabilidade do Dr. Orci Paulino Bretanha Teixeira, doutor em Filosofia e pós-doutor em História pela PUC/RS, universidade onde também foi diretor do Curso de Direito.

Encerrando a consistente programação, Hildebrando de Freitas Pedroso, professor do Programa de Pós-Graduação em História da PUC/RS, falou sobre “Hildebrando de Freitas Pedroso: Presidente da Assembleia Constituinte Farroupilha de Alegrete”, tema sobre o qual o palestrante já publicou livro. Mais de 80 pessoas receberam certificação de dez horas.

A Escola do Legislativo disseminando conhecimento e cultura, ao estabelecer parcerias com entidades e universidades, mostrou que veio para somar ao inaugurar um novo capítulo na relação da Câmara Municipal de Alegrete com a comunidade.

Fotos: assessoria CMA