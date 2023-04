Seminário Alegrete Cidade Inovadora vai focar em novos negócios

O Seminário Alegrete Cidade Inovadora vai acontecer nos dias 26 e 27 de abril. O evento vai reunir autoridades, empreendedores e especialistas em inovação para discutir os desafios e as oportunidades do setor na região. Com o objetivo de inspirar empreendedores locais e fomentar a criação de novos negócios, o Seminário contará com palestras e painéis sobre temas relevantes para o fomento da cultura inovadora na região.

Este é um evento imperdível para quem busca se atualizar sobre as tendências do mercado, inovação e as melhores práticas de empreendedorismo. O evento presencial acontecerá no Auditório da Sicredi – Avenida Assis Brasil, 1395 e também terá transmissão pelo canal do Startup Pampa no Youtube.

As inscrições para o Seminário Alegrete Cidade Inovadora já estão abertas e podem ser realizadas através do site oficial do evento: www.even3.com.br/seminario-alegrete-cidade-inovadora-2023/

Programação:

26/04 – Quarta – Noite do Ecossistema

17h – Mostra de Universidades de Alegrete – Oportunidades de qualificação e futuro de carreira.

18h – Coquetel de Abertura (Networking)

19h – Abertura oficial, com manifestações de autoridades presentes:

Universidade| Diretor Unipampa Campus Alegrete

Sociedade – Representante do Sebrae RS

Governo – Prefeito Márcio Amaral

Governo – Presidente da Câmara de Vereadores de Alegrete – Luciano Belmonte

Governo | Secretaria de Inovação do RS

Empresas | Centro Empresarial de Alegrete

20h – Painel “Ecossistema de Inovação”: Por que Inovar? A opinião de representantes da quádrupla hélice.

Mediação: Cristina Aurélio – Gestora de Inovação no ERI Fronteira Oeste e Campanha

UNIPAMPA: João Pablo | Coordenador Acadêmico

Gestão Pública

Representante do Governo do RS

Representante do Consórcio de Desenvolvimento do Pampa

Sociedade:

Representante do Centro Empresarial de Alegrete

Empresariado:

Leonardo Prodócimo | Piero Pizzaria

Ildevana Rodrigues | 2Day Tecnologia

Peterson Rodrigues | Agendei Quadras

21h – Lançamento do Startup Pampa 2023

27/04 – Quinta – Noite do Empreendedor

19h – Palestra com Karina Missel | CEO e Fundadora da ConnectBe Contabilidade Proativa

20h – Lançamento do Startup Pampa 2023

20h- Palestra com João Marcondes Vargas Trindade | CEO e fundador do Garupa maior aplicativo de mobilidade 100% brasileiro

21h30 – Coquetel de Encerramento (Networking)

Este Seminário faz parte do Circuito de Empreendedorismo Startup Pampa, que compreende uma trilha dividida em 4 etapas: Inspiração, com palestras e capacitações; Ideação, com oficinas e desafios, incluindo competição de modelos de negócio com etapas locais nas cidades da região; Prototipagem, incluindo mentoria para aperfeiçoamento dos projetos. Saiba mais em: https://www.startuppampa.com.br/.