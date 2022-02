Cidade começa a esvaziar por conta do feriadão de Carnaval

Share on Email

O feriadão de Carnaval, o maior do ano, muda a rotina da cidade. Como ainda estamos no Verão e faz muito calor, muitas pessoas vão sair da cidade. O destino da maioria é o litoral gaúcho. E outros vão para o interior do município.

Como o comércio fecha no sábado, à tarde, e só reabre na quarta-feira de cinzas, nas ruas o movimento começou a diminuir na cidade, já na sexta-feira. O centro que concentra o comércio, nestes próximos dias vai estar bem vazio.

Todos os serviços públicos não vão atender durante os dias de carnaval. Sendo que os bancos nos dias 28 e 1 de março também não atenderão seus clientes. A limpeza urbana só não será realizada no dia 1 de março- terça-feira de Carnaval. E as linhas de transporte urbanas vão seguir os itinerários como se fosse domingo, isso só feriado de terça (1 de março)

Por outro lado, no parque Dr. Lauro Dornelles acontece a 42 ª Campereada Internacional de Alegrete e no cento da cidade, o Carnaval

O pedido é para que todos se cuidem, porque é importante fazer dos dias de lazer, também dias de tranquilidade.