Cigano Iago, vidente com milhões de seguidores, fez sério alerta para uma grave enchente em Alegrete

Este fenômeno climático tem gerado preocupações significativas, evidenciadas recentemente por um alerta feito por um líder espiritual local ao prefeito Márcio Amaral. (veja abaixo o vídeo).

No vídeo viralizado do último dia 17 de novembro, Cigano Iago, chamou a atenção para a vulnerabilidade da Ponte Borges de Medeiros e a iminência de uma grande enchente, nos próximos dias, afetando não apenas Alegrete, mas também municípios vizinhos como Quarai, Iraqui, Manoel Viana, Rosário, Uruguaiana, entre outros. Este alerta adquire maior atenção diante dos desastres naturais ocorridos ao longo do ano e dos incessantes desafios enfrentados por diversas localidades, algumas já lidando com a sexta enchente, como é o caso da região do Vale do Taquari, que registrou recordes preocupantes.

Independentemente da previsão se confirmar, fica o questionamanto sobre a necesidade de medidas preventivas e orientações assertivas para lidar com eventos climáticos extremos. O projeto para a construção de uma nova ponte já foi anunciado pelo prefeito Márcio Amaral este ano, porém, até o momento, nada concreto.

Este não é um alerta para causar pânico na cidade, mas uma chamada à reflexão sobre a eficácia das ações humanas diante das interpéries da natureza. A busca por soluções e a prevenção de danos futuros se tornam imperativas, destacando a importância de consultas técnicas, especialmente de engenheiros, para orientar as iniciativas municipais. A prevenção sempre será a chave para enfrentar desafios iminentes e garantir a segurança e o bem-estar das comunidades afetadas.

Quem é o cigano:

Francisco de Melo Engleitner, conhecido como o Cigano Iago do Oriente, tem se destacado como uma figura proeminente na cena da vidência, ganhando reconhecimento tanto nacional quanto internacional. Sua notoriedade aumentou significativamente após ser o primeiro vidente a prever a pandemia do Covid-19.

Nascido em Giruá/RS em 23 de junho de 1990, no Hospital São José, Iago é o primogênito de Rose e Luciano Engleitner, pertencentes a uma família tradicional do município. Ele passou os primeiros 10 anos de sua vida em Giruá, mudando-se posteriormente para Santiago/RS com sua família, que adquiriu a Fazenda São Carlos nos anos 2000. Atualmente, seus parentes residem em Alegrete, ele inclusive já fez previsões para o Alegrete Tudo no ano de 2016.

Iago do Oriente é conhecido por suas previsões precisas e é uma figura respeitada na comunidade da vidência. Seu alcance vai além do cenário local, chegando a grandes veículos de comunicação. Recentemente, ele afirmou ter alcançado a marca de 141 milhões de seguidores no TikTok.

O vidente, que já fez previsões para eventos de relevância global, agora direciona sua atenção para alertar sobre novos desafios que podem impactar a sociedade. Embora alguns possam ceticamente descartar suas visões, Iago destaca a importância de uma abordagem equilibrada e bem fundamentada ao considerar os alertas para o futuro.

O Cigano Iago do Oriente não se limita apenas ao âmbito esotérico; ele busca ampliar suas mensagens de prevenção para diversos setores da sociedade. Em um de seus vídeos, ele destaca a relevância de apresentar suas previsões àqueles que possuem conhecimento técnico, como engenheiros especializados na estrutura de pontes. A abordagem equilibrada e objetiva de Iago visa promover uma compreensão fundamentada e colaborativa dos potenciais desafios que podem surgir.

A equipe de reportagem entrou em contato com o Prefeito Márcio Amaral, porém, devido ao adiantado da hora, não obteve retorno até o momento.