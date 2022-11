Cinquentenário da LAF é comemorado em sessão solene na Câmara Municipal

Share on Email

A casa estava cheia, composta por uma plateia representativa do alcance e da importância dessa entidade nas comunidades,.

Fundada em 16 de setembro de 1972, a LAF tem como patrono o ex-prefeito Nilo Soares Gonçalves, que perdeu a vida num fulminante ataque cardíaco justamente quando disputava uma partida de futebol. O episódio foi relembrado pelo vereador Fábio Perez e é emblemático da relação do ex-prefeito com o futebol amador da cidade. Na plateia, o atual diretor de Esportes da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, Clovis Gonçalves, filho do patrono da LAF.

Muitas outras homenagens foram feitas. A figura de Carlinhos Almeida – o presidente que mais tempo dirigiu a entidade e que hoje enfrenta problemas de saúde – mais de uma vez foi exaltada.

Os vereadores que usaram a tribuna, foram felizes em destacar a magnífica relação da LAF as comunidades. Itamar Rodriguez, Fabio Perez, João Leivas, Anilton Oliveira (presidente da Câmara e que conduziu a sessão) e Moisés Fontoura (proponente) externaram essa feliz realidade.

Também marcaram presença os vereadores Luciano Belmonte, Dileusa Alves e Ênio Bastos.

Na plateia, representantes da sociedade civil, autoridades militares e desportistas. Entre eles, a presença da ex vice-prefeita e ex-presidente da Câmara Municipal Preta Mulazzani.

O Executivo esteve representado pelo secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Rui Medeiros.

Em seu pronunciamento, o presidente da Liga Alegretense de Futebol, Paulo Cunha destacou a trajetória da entidade. Falou da diminuição dos campos de várzea que aconteceu de forma gradual nas últimas décadas, explanou os novos projetos que a LAF está realizando e agradeceu à sua diretoria e apoiadores. “Somos em todo, ninguém faz nada sozinho”, dividiu.

Após a solenidade, os convidados e autoridades brindaram à LAF no tradicional coquetel de confraternização que a Casa oferece em sessões comemorativas e festivas, a cargo do buffet de Ênio Souza.

A Liga Alegretense de Futebol Amador distribuiu certificados de agradecimento a empresas e profissionais que apoiam sistematicamente a entidade. São eles: Afonso Motta, Lucio do Prado, Escritório Trindade, Mecânica Rondon, Ponto do Frango, Bar Brasil, Morin Multi Marcas, Farol Moto Peças, Izolan Calçados, FNP Alegrete, Tá Barato pra Caramba, Cristiane Zinelle, Ferreira Lohmann, Quinta da Aurora, Ferragem Mion, Esporte Center, Casa do Frango, Ground Energia Solar & Engenharia, Vilson Abelar, Bistrô e Hotel Alegrete.

Assessoria de comunicação Câmara Municipal