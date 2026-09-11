Citadino de Futsal: KG, Universidade Alcóolica e Alvorada vencem na rodada

Na primeira partida, o KG Futsal venceu o Promora por 4 a 1. Na sequência, a Universidade Alcóolica também conquistou uma vitória por 4 a 1, diante do Futsal Brasil.
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Encerrando a rodada, o Alvorada superou a AABF por 4 a 2, fechando a noite com mais um confronto movimentado no campeonato.
Com os três jogos realizados na quarta-feira, a programação desta semana do Citadino de Futsal foi encerrada. A competição terá continuidade na próxima semana, com novos confrontos no Ginásio da Arena Esporte e Lazer.
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