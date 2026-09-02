Citadino de Futsal retorna com quatro partidas e homenagem ao atleta Luan

O Citadino de Futsal retornou na noite desta terça-feira (1º), com quatro partidas disputadas no ginásio da Arena. A rodada foi marcada por muitos gols e também por um momento de emoção, com uma homenagem póstuma ao atleta Luan, que deixou seu legado no esporte.

Antes do início dos jogos, a organização da competição e as equipes prestaram uma homenagem ao atleta. Em respeito à sua memória, foi respeitado um minuto de silêncio. Dentro de quadra, a rodada teve três confrontos pela Série B e um pela Série C.

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Série B

Na primeira partida da noite, o Parceria MS Ceccon levou a melhor sobre o Boca Juniors/Ibirapuitã, vencendo por 4 a 1.

Gols: Huerick marcou para o Boca Juniors/Ibirapuitã. Pelo Parceria MS Ceccon, balançaram as redes Magno, João, duas vezes, e Alexandre.

No segundo confronto, o Promorar goleou o Lazio por 7 a 2. O destaque da partida foi Quelisson, que marcou quatro gols. Fernando Jaques também teve grande atuação, com dois gols, enquanto Stefen completou a goleada.

Gols: Quelisson (4), Fernando Jaques (2) e Stefen, para o Promorar; Iago e Vitor Gomes descontaram para o Lazio.

Fechando a rodada da Série B, o Arsenal venceu o Athletic por 4 a 2. Gols: Elias e Matheus marcaram para o Athletic. Pelo Arsenal, Cassio anotou três gols e Rafael completou o placar.

Série C

Na última partida da noite, pela Série C, o Beko venceu o Futsal Brasil por 5 a 2. Gols: Teves e Vitor Matheus marcaram para o Futsal Brasil. Pelo Beko, Alef Sandro fez dois gols, enquanto Rafael, Marco Antônio e Ruan completaram a vitória.

Mais quatro jogos nesta quarta-feira

A competição terá sequência nesta quarta-feira (2), novamente no ginásio da Arena, com quatro partidas pela Série C.

Programação – 2 de setembro

19h – Série C – Chave B: Al Nasser x Flamengo

19h50 – Série C – Chave D: Palmeiras x Milan

20h40 – Série C – Chave A: Juventus x Atlético União

21h30 – Série C – Chave D: Carroceiros da Sampa x APF Passo Novo

A expectativa é de mais uma noite movimentada no Citadino de Futsal, com as equipes buscando bons resultados na sequência da competição.