Citadino de Futsal tem rodada movimentada com 21 gols na Arena

Pela Série B, o Promorar venceu a ASSAD por 5 a 2. A equipe conseguiu construir a vantagem ao longo da partida e confirmou o resultado positivo diante do adversário.
Também pela Série B, Raça e Parceria MS Ceccon protagonizaram um confronto equilibrado. Em uma partida disputada até os minutos finais, o Raça levou a melhor e venceu por 4 a 3, garantindo os três pontos.
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Fechando a programação da noite, pela Série A, a AABB superou o CAID por 5 a 2. A equipe aproveitou melhor as oportunidades durante o jogo e conseguiu abrir vantagem para confirmar a vitória.
Com os três confrontos, o Citadino segue movimentando o futsal alegretense e reunindo equipes na disputa pelas respectivas séries. A competição terá continuidade nas próximas rodadas, com novos jogos no Ginásio da Arena Esporte e Lazer.
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