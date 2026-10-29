Citadino de Futsal tem rodada movimentada com 21 gols na Arena

Mais uma rodada do Citadino de Futsal de Alegrete movimentou o Ginásio da Arena Esporte e Lazer na noite da última quarta-feira (28). Três partidas foram disputadas pelas séries A e B, com confrontos movimentados e um total de 21 gols marcados.

29 de outubro de 2026 Renan Irizaga Alegrete, Esporte, Notícias, Política, Saúde 0

Pela Série B, o Promorar venceu a ASSAD por 5 a 2. A equipe conseguiu construir a vantagem ao longo da partida e confirmou o resultado positivo diante do adversário.

Também pela Série B, Raça e Parceria MS Ceccon protagonizaram um confronto equilibrado. Em uma partida disputada até os minutos finais, o Raça levou a melhor e venceu por 4 a 3, garantindo os três pontos.

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Fechando a programação da noite, pela Série A, a AABB superou o CAID por 5 a 2. A equipe aproveitou melhor as oportunidades durante o jogo e conseguiu abrir vantagem para confirmar a vitória.

Com os três confrontos, o Citadino segue movimentando o futsal alegretense e reunindo equipes na disputa pelas respectivas séries. A competição terá continuidade nas próximas rodadas, com novos jogos no Ginásio da Arena Esporte e Lazer.

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