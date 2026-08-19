Citadino Futsal: rodada com confrontos pelas Séries A e C prossegue nesta quarta na Arena

Os confrontos das Séries A e C proporcionaram disputas equilibradas e resultados importantes para a sequência da competição.

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Na abertura da rodada, pela Série C, o RCT Futsal venceu o Atlético União por 3 a 1. Guilherme, Ryan e Victor marcaram para o RCT, enquanto Ricardo descontou para o Atlético União. Victor Jardim, pelo RCT, e Maicon Douglas e Gabriel, pelo Atlético União, receberam cartões amarelos.

Pela Série A, o segundo confronto terminou empatado em 3 a 3 entre SD Fênix e Center Photos/SAAD. Jian, Vinicius e Rodrigo Jardim marcaram para o Fênix. Pelo Center Photos/SAAD, Wellington Choco balançou as redes duas vezes e Cristian marcou um gol. Vagner Peres e Maiquer, do Fênix, além de Wellington Choco e José Gabriel, do Center Photos/SAAD, receberam cartões amarelos.

Fechando os jogos anteriores da rodada, também pela Série A, o Eliseos Futsal venceu a AABB por 5 a 1. Alexsander marcou contra para a AABB, enquanto Marcos Nardon, Bruno, Vitor Otávio, Vinicius e Alexsander marcaram para o Eliseos.

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Rodada segue nesta quarta-feira

A programação do Citadino Futsal 2026 tem continuidade nesta quarta-feira, 19 de agosto, na Arena, com mais três partidas pelas Séries A e C.

A noite começa às 19h, pela Série C – Chave A, com o confronto entre Haru e Juventus.

Na sequência, às 19h50, pela Série A – Chaves A x B, entram em quadra CAID e Barsemlona, em mais um confronto que promete movimentar a competição.

Encerrando a programação, às 21h10, também pela Série A – Chaves A x B, Deportivo La Portera e Venelle Rede Conesul fazem o último jogo da noite.

Com a competição avançando, cada rodada ganha importância na busca por melhores posições e pela classificação. A expectativa é de mais uma noite de futsal com casa movimentada, jogos disputados e muita emoção dentro de quadra

Foto: Clic do Vini