Clássico Grenal é um dos confrontos nas quartas de final do Efipan

A 5ª e última rodada da fase classificatória do 42º Efipan foi realizada na última quarta-feira (25). Novamente um dia com cinco jogos e a bola rolou no estádio Farroupilha logo depois das 17h.

Com os oito classificados já consolidado, a rodada de quarta definiu a colocação de cada clube para o emparceiramento das quartas de final.

O Grêmio acabou confirmando a melhor campanha na primeira fase do Efipan, com nova vitória. O Tricolor derrotou o Olímpia do Paraguai por 1 a 0. O gol do triunfo gremista foi anotado pelo artilheiro Gabriel Mec.

Aos seis minutos da etapa complementar, Tiago deu o lançamento do meio do campo para a extrema esquerda. Gabriel Mec ganhou do marcador na velocidade para sair de frente para o arqueiro. Com qualidade, só deu um toque por baixo, para mandar para o gol.

A vitória confirmou a liderança gremista com quatro vitórias e um empate, em cinco jogos. Agora vai encarar o clássico Gre-Nal pelas quartas de final, na próxima sexta-feira.

O Internacional selou seu encontro com o maior rival após uma derrota para o Zequinha. Um jogo de certa forma equilibrado na etapa inicial, sem muitas oportunidades de gol. O colorado repetiu mais uma péssima atuação e pouco fez para conseguiu três pontos para escapar do clássico já na próxima fase.

Coube ao São José, que não tinha nada ver com a situação, tomar as ações do jogo. O gol do time do Passo D’Areia saiu aos 22 minutos do primeiro tempo, Leonardo anotou para o Zequinha.

Na etapa final, o São José soube preservar o resultado, e o Inter não teve forças para superar o adversário. Com o resultado, o Zequinha encara o Peñarol.

A equipe do Peñarol acabou derrotada no clássico uruguaio diante do rival Defensor pelo escore mínimo. O bom atacante Tortorelo fez o gol da vitória do aguerrida time do Defensor. O time paraguaio do Olímpia vai encarar o Defensor nas quartas de final.

O anfitrião Flamengo se despediu da competição amargando mais uma goleada. Desta vez, levou 8 a 0 do Palmeiras que encerrou a fase na 6ª colocação com sete pontos. Argentino Juniors será o adversário do Verdão. A equipe argentina fez 3 a 0 nos já eliminados peruanos do Universitário de Deportes e terminou a fase na terceira posição com 9 pontos, emplacou três vitórias na classificatória.

De acordo com a organização os jogos das quartas de final na sexta-feira (27):

17h30min – São José x Peñarol

19h – Argentino Juniors x Palmeiras

20h30min – Defensor x Olímpia

22h – Grêmio x Internacional

De acordo com o cruzamento definido no regulamento o vencedor do clássico Grenal joga com o vencedor do jogo entre São José e Peñarol. A outra semi vai ser entre os vencedores dos confrontos Argentino Juniors x Palmeiras e Defensor e Olímpia.

Foto: Paulo Germano