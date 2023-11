Claudia Menezes Santana: uma guerreira que enfrentou o câncer com coragem

Claudia residia na Zona Leste de Alegrete, no bairro Saint Pastous, com seus filhos, até fevereiro deste ano, quando se mudou para a Serra para ficar mais próxima de seus irmãos que lá residem. No ano de 2021, a alegretense foi diagnosticada com câncer no colo do útero e passou por tratamento em Uruguaiana.

Vascão, empresário apaixonado por bikes, morre aos 52 anos

Claudia era uma mãe dedicada e atenciosa, sendo muito querida por todos que a conheciam. Mesmo após a mudança, ela manteve suas raízes em Alegrete, onde tinha familiares e amigos próximos.

As últimas homenagens a Claudia estão sendo realizadas na Capela Cristo Redentor, em Caxias do Sul. O sepultamento está marcado para as 10h deste sábado, dia 4 de novembro, em cemitério de Caxias do Sul.

Cassiano completa 41 anos e recebe carinho da comunidade alegretense

Sobre campanhas:

Recentemente, durante o mês de outubro, foi destacada a importância dos exames para a detecção precoce do câncer de mama, por meio da campanha do Outubro Rosa. Esta iniciativa global não apenas aumenta a conscientização sobre a importância do rastreamento regular, mas também destaca a necessidade de educação e apoio às pessoas afetadas pela doença. Agora, adentramos o mês de novembro, marcado pelo movimento do Novembro Azul, que se concentra na saúde masculina, especialmente na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata. Durante este período, é vital ressaltar que os exames médicos não devem ser negligenciados, pois podem detectar problemas de saúde em estágios iniciais, aumentando as chances de tratamento bem-sucedido e melhorando a qualidade de vida dos pacientes.