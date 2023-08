Cassiano completa 41 anos e recebe carinho da comunidade alegretense

O alegretense carismático e sorridente das ruas de Alegrete, foi agraciado com uma festa de aniversário em um estabelecimento comercial do centro da cidade.

Há alguns anos, já são realizadas festas comemorativas alusivas ao aniversário do alegretense. Cassiano é conhecido na cidade, pelo seu jeito espontâneo de cativar as pessoas. Ele costuma andar e pelas ruas da região central, com seu carrinho de mercado, trazendo alegria e descontração aos diversos públicos do município.

Lennon, de apenas 6 anos, já é um gigante numa prancha de skate

Cassiano é muito bem visto por toda a comunidade. Comerciantes e amigos costumam o ajudar de diversas formas como: alimentos, agasalhos e produtos de higiene, que são frequentemente doados a ele. O aniversário deste ano, foi organizado por um grupo de voluntários que construíram e articularam toda a festividade.

“Cassiano ficou muito feliz, nós gostamos e amamos ele de coração, essa simples celebração foi em forma de agradecimento pela alegria e carinho que ele nos passa, tenho certeza que esse simples gesto de compaixão ficará marcado na memória dele”, disse a responsável pelo o evento. Durante a festividade, o alegretense saboreou um lanche festivo e, no final, recebeu o feliz aniversário. Os voluntários, que incluem vários funcionários de empresas da Rua Dos Andradas, entre outros, agradecem todos que colaboraram e contribuíram de maneira significativa na realização do evento.

Maria Waleska, a fundadora do Dança Alegre que tem Alegrete no seu DNA

Fotos: Rodrigo Ramos