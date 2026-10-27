Coleta de lixo eletrônico recolhe mais de 8 toneladas de resíduos em Alegrete

A última campanha de recolhimento de lixo eletrônico realizada em Alegrete resultou na coleta de 8,2 toneladas de resíduos.

27 de outubro de 2026 Renan Irizaga Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde 0
Coleta de Lixo Eletrônico
Coleta de Lixo Eletrônico

A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que promove as ações para facilitar o descarte correto de equipamentos eletrônicos sem uso e reduzir os impactos ambientais causados pelo descarte irregular.

O material recolhido no município é encaminhado à empresa Natusomos, localizada em Horizontina, responsável pela reciclagem e pelo reaproveitamento dos resíduos na fabricação de novos produtos.

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As campanhas de coleta ocorrem, geralmente, a cada dois meses, permitindo que a população destine corretamente equipamentos eletrônicos que não utiliza mais. Além dessas ações, o município mantém um ponto permanente de recebimento na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, localizada na Avenida Assis Brasil, 930.

O atendimento ocorre em dias úteis, das 7h30 às 13h30. Uma nova campanha em parceria com a Natusomos está prevista para o dia 17 de dezembro. A Secretaria também pretende realizar coletas descentralizadas em alguns bairros, com o calendário das atividades a ser divulgado posteriormente.

A secretária municipal de Meio Ambiente, Gabriella Segabinazi, destaca que o município tem buscado ampliar as alternativas para o descarte adequado desses materiais, mas ressalta a importância da participação da comunidade.

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“A Secretaria tem feito sua parte, oportunizando formas do cidadão descartar corretamente os resíduos eletroeletrônicos, tanto nas campanhas bimestrais com a Natusomos, como nas coletas descentralizadas e no ponto permanente de coleta na Secretaria. Cabe à população fazer sua parte”, enfatiza.

O descarte inadequado de equipamentos eletrônicos pode causar danos ao meio ambiente devido à presença de substâncias potencialmente poluentes em seus componentes. Por isso, a destinação correta permite que os materiais sejam encaminhados para processos de reciclagem e reaproveitamento, contribuindo para a redução dos impactos ambientais.

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