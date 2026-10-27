Coleta de lixo eletrônico recolhe mais de 8 toneladas de resíduos em Alegrete

A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que promove as ações para facilitar o descarte correto de equipamentos eletrônicos sem uso e reduzir os impactos ambientais causados pelo descarte irregular.

O material recolhido no município é encaminhado à empresa Natusomos, localizada em Horizontina, responsável pela reciclagem e pelo reaproveitamento dos resíduos na fabricação de novos produtos.

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As campanhas de coleta ocorrem, geralmente, a cada dois meses, permitindo que a população destine corretamente equipamentos eletrônicos que não utiliza mais. Além dessas ações, o município mantém um ponto permanente de recebimento na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, localizada na Avenida Assis Brasil, 930.

O atendimento ocorre em dias úteis, das 7h30 às 13h30. Uma nova campanha em parceria com a Natusomos está prevista para o dia 17 de dezembro. A Secretaria também pretende realizar coletas descentralizadas em alguns bairros, com o calendário das atividades a ser divulgado posteriormente.

A secretária municipal de Meio Ambiente, Gabriella Segabinazi, destaca que o município tem buscado ampliar as alternativas para o descarte adequado desses materiais, mas ressalta a importância da participação da comunidade.

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“A Secretaria tem feito sua parte, oportunizando formas do cidadão descartar corretamente os resíduos eletroeletrônicos, tanto nas campanhas bimestrais com a Natusomos, como nas coletas descentralizadas e no ponto permanente de coleta na Secretaria. Cabe à população fazer sua parte”, enfatiza.

O descarte inadequado de equipamentos eletrônicos pode causar danos ao meio ambiente devido à presença de substâncias potencialmente poluentes em seus componentes. Por isso, a destinação correta permite que os materiais sejam encaminhados para processos de reciclagem e reaproveitamento, contribuindo para a redução dos impactos ambientais.