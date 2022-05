Coleta seletiva com inclusão dos catadores e viabilidade econômica

A Prefeitura de Alegrete, através das Secretarias de Meio Ambiente e Promoção e Desenvolvimento Social, informa que o cadastramento de pessoas que trabalham de forma autônoma com reciclagem e coleta seletiva no município continua a partir de campanha iniciada no mês de abril.

O Programa Municipal de Cadastramento de Catadores de Materiais Recicláveis e da Coleta Seletiva promove a campanha para cadastro de todas as pessoas que trabalham coletando materiais recicláveis no Município. A iniciativa visa a possibilidade das pastas possuírem o registro das pessoas autônomas que atuam nesta área para um maior controle.

Conforme a secretária de Meio Ambiente, Gabriella Segabinazi, o objetivo da campanha é ter esse cadastro para fazer um diagnóstico, e a partir dele, dar suporte às pessoas para que elas possam ser orientadas e inseridas no programa, trazendo conhecimento e melhorias às suas atividades. “É um programa completo, que busca regularização das atividades e também conscientizar sobre a segurança, o manuseio e destinação dos produtos, diminuindo o risco de exposição e contaminação com esses materiais. Já para o meio ambiente, ações como essa promovem menos impactos negativos, quando esses resíduos têm destinação correta”, garante.

A secretária ressalta que “é muito importante ter um diagnóstico desses catadores para a gente se aproximar, enquanto Secretaria de Meio Ambiente, buscando qualificação e capacitação dessas pessoas. Mostrar que, do que muitos consideram lixo, ali existe a possibilidade de trabalho e renda. O objetivo da ação é aperfeiçoar o gerenciamento dos resíduos sólidos na cidade. Os interessados, terão seus cadastros realizados de forma gratuita.

A medida representa um importante passo para a categoria dos catadores, proporcionando a inclusão dos catadores de materiais recicláveis, que é preconizada nas novas políticas de resíduos sólidos. “Neste sentido, é necessário conhecer a situação dos catadores do município, apresentando como é feita a coleta seletiva dos resíduos sólidos secos, mais conhecidos como recicláveis”, argumentou o prefeito Márcio Amaral.

Segundo a secretária de Promoção e Desenvolvimento Social, o, Iara Caferatti, o objetivo do cadastro é criar a ficha social, cadastro único, dos trabalhadores que ainda não possuem, mapeamento das áreas onde trabalham, e também valorizar e profissionalizar os trabalhadores da reciclagem com o objetivo de melhorar a renda e as condições de trabalho desses agentes da coleta seletiva. “Os trabalhadores cadastrados irão receber palestras sobre a regulamentação e formalização do trabalho de catador, poderão participar de outras capacitações referentes à saúde do trabalhador, bem-estar e uso de equipamento e proteção individual, sustentabilidade, funcionamento de políticas sociais e cadastro único, os quais serão oferecidos em parceria com as demais secretarias municipais”, explicou.

O cadastro será feito por servidores das Secretarias de Promoção e Desenvolvimento Social e de Meio Ambiente, além de ser feito direto nos CRAS de referência.

Ao conhecer alguns destes trabalhadores autônomos, informe-os do cadastramento.