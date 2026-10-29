Colisão entre Logan e Biz deixa mulher ferida no Centro

Um acidente de trânsito envolvendo um Logan e uma moto Honda Biz foi registrado na rua Venâncio Aires, na região central de Alegrete.

29 de outubro de 2026 Flaviane Antolini Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde 0

De acordo com as informações, a motorista do Logan estava estacionada e se preparava para sair quando ocorreu a colisão com a motocicleta Biz, que trafegava no mesmo sentido da via.

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A Brigada Militar atendeu à ocorrência. A motociclista recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica.

Com o impacto, os dois veículos sofreram avarias. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da motociclista.

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