Colisão entre Logan e Biz deixa mulher ferida no Centro

De acordo com as informações, a motorista do Logan estava estacionada e se preparava para sair quando ocorreu a colisão com a motocicleta Biz, que trafegava no mesmo sentido da via.

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A Brigada Militar atendeu à ocorrência. A motociclista recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica.

Com o impacto, os dois veículos sofreram avarias. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da motociclista.