Vereador promove abaixo-assinado para mudanças do trânsito próximo ao parque Rui Ramos

A iniciativa é do vereador Éder Fioravante, que lançou uma consulta à população com o objetivo de solicitar o retorno do fluxo de veículos ao modelo anterior nas avenidas Eurípedes Brasil Milano e Alexandre Lisboa, que contornam o Parque Rui Ramos.

Conforme o documento, a mobilização surgiu a partir das dificuldades relatadas por moradores e demais usuários das vias, especialmente por aqueles que precisam se deslocar entre a região central e a Zona Leste da cidade. A adaptação ao novo sistema de circulação é apontada como uma das principais preocupações.

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O abaixo-assinado também destaca a necessidade de reavaliar as alterações implantadas, levando em consideração as demandas e manifestações da população que utiliza diariamente os trechos afetados.

A iniciativa busca reunir o apoio da comunidade para reforçar o pedido de revisão das mudanças no trânsito e discutir a possibilidade de restabelecer a circulação como era anteriormente.

Como participar

Os moradores e demais interessados em apoiar a iniciativa podem acessar o formulário on-line e registrar sua participação por meio do link:

https://forms.gle/4PvuiGaRRc8x6qQm8