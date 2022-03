Colisão frontal deixa dois feridos na BR 290

Share on Email

A colisão frontal foi com um caminhão cavalo-trator e um automóvel no km 720 da BR-290.

O caminhão deslocava no sentido Alegrete x Uruguaiana e colidiu com um automóvel que vinha no sentido contrário.

Com a colisão, o automóvel foi lançado sobre a defensa metálica e o caminhão saiu da pista tombando às margens da rodovia.

A condutora do automóvel, uma mulher de 26 anos, ficou presa nas ferragens, sofreu lesões graves e foi socorrida até o Pronto-socorro da Santa Casa de Uruguaiana.

O motorista do caminhão, um homem de 45 anos, sofreu lesões leves. As causas do acidente estão sendo apuradas e serão registradas em boletim específico da PRF.